América de Cali x Corinthians: saiba horário e onde assistir

Após a derrota contra o Huracán-ARG na estreia, o Corinthians busca sua primeira vitória na Sul-Americana deste ano, e viaja à Colômbia, nesta terça-feira (8), para enfrentar o América de Cali. A bola rola no Estádio Olímpico Pascual Guerrero às 21h30 (de Brasília) para a segunda rodada do Grupo C da competição continental.



Ao contrário do Timão, os colombianos se deram bem no primeiro compromisso, e bateram o Racing-URU por 3 a 1, jogando fora de casa. Com os resultados da primeira rodada, o Corinthians é terceiro colocado da chave, sem pontuar, fora da zona de classificação.



A missão do Alvinegro fica ainda mais difícil por conta dos desfalques do elenco. Além do goleiro Hugo Souza e do meia Rodrigo Garro, que desfalcam o clube desde o início do mês, o atacante Memphis Depay, além do zagueiro Gustavo Henrique e do meia Igor Coronado também não estarão à disposição do técnico Ramón Díaz para o jogo de hoje. Todos sentiram desconfortos após a última partida do clube, e ficaram no Brasil para a recuperação.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 8 de abril, às 21h30 (de Brasília)

- Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

- Onde assistir: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming).



Prováveis escalações:

América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Balanta, Carrascal; Barrios, Quintero, Vergara, Holgado (Ramos)

Técnico: Jorge da Silva



Corinthians: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.

Técnico: Ramón Díaz