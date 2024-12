Após aparecerem juntos no Natal, Bianca Andrade e Fred curtem passeio de barco em Pernambuco ao lado de amigos

Bianca Andrade e Fred Bruno mostraram que estão mantendo um bom relacionamento após o fim do namoro há dois anos! Após aparecerem juntos no Natal, os pais de Cris agora estão no Nordeste ao lado de alguns amigos e familiares.

Em um vídeo nos stories do Instagram, Bianca mostrou a presença de Fred no local ao gravar uma surpresa que preparou para sua mãe, aniversariante do dia:

- Você não acha que está faltando alguém para o seu dia não?, disse a influenciadora mostrando o momento em que Fred chega com Cris. - Ele veio até a vovó, emendou ela.

Além desse momento, uma amiga de Bianca filmou um passeio de barco em que foi possível ver Bianca e Fred.

Claro que os momentos entre eles chamaram atenção dos internautas, que logo pediram a reconciliação:

Sei que são amigos, mas torço para um dia voltarem, escreveu um.

Maturidade de milhões, isso traz só benefícios na criação do filho, pontuou uma segunda.