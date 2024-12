Em clima de despedida, Rodrigo Faro não segura emoção durante discurso: -Ano bastante diferente

No último domingo, dia 29, Rodrigo Faro não segurou a emoção durante seu discurso de despedida do programa Hora do Faro na Record. Em sua última exibição, o apresentador relembrou e refletiu sobre o ano de 2024 e os desafios que enfrentou ao lado de sua esposa Vera Viel com a luta contra o câncer.

Faro iniciou o discurso citando que deu o seu melhor em todos os programas e relembrou alguns momentos.

- Que programa legal, foi cada programa que a gente fez esse ano. Emoção não faltou por aqui. Teve reencontro, pedido de casamento, festa surpresa, aquelas pegadinhas que a gente ama, diversão pra caramba. E, claro, muitos sonhos realizados, iniciou ele.

Em seguida deixou que as lágrimas rolassem e refletiu sobre a força e a cura do câncer da esposa e como estava aliviado em ver que tudo deu certo.

- Para mim também foi um ano bastante diferente, melhor falar assim. Mas o mais legal é saber que, no último dia 25 de dezembro, foi a última radioterapia da minha esposa, que está curada de um câncer. Doloroso, refletiu.

- A Vera foi muito forte. A gente passou isso juntos, a nossa família. É muito legal a gente poder terminar o ano e falar assim: 'Ufa, deu tudo certo!'. Com certeza 2024 será um ano que ficará marcado na vida de todos nós, finalizou Rodrigo.

Ao final do programa, Rodrigo Faro ainda fez um breve agradecimento:

- Eu quero agradecer a toda essa equipe da Record, que me acompanhou até aqui. Desejar um feliz Ano-novo, e que 2025 seja um ano perfeito para todos nós. Para você, muita saúde, amor, muitos momentos com as pessoas que você ama. Não importa se sua família é grande ou pequena. Mas que você seja feliz ao lado dessas pessoas. Um ano com muita leveza, diversão e bênçãos. Tchau, gente! Valeu. Um beijo!

Como já visto aqui no ESTRELANDO, no último dia 5, Rodrigo anunciou a saída da emissora por meio das redes sociais e explicou que, em comum acordo, decidiram não renovar seu contrato. Ele ainda escreveu que estava feliz e grato por sua trajetória e animado para novos desafios.