Bruna Biancardi posa com seguranças e cozinheiras e agradece cuidados durante viagem aos Estados Unidos

Nos últimos dias, Bruna Biancardi embarcou para os Estados Unidos ao lado de algumas amigas e da primogênita, Mavie. Grávida, a influenciadora viajou para curtir e preparar o enxoval da segunda herdeira, Mel, segundo fruto do relacionamento com Neymar Jr..

Neste sábado, dia 3, a influenciadora postou um clique ao lado de quatro seguranças e três cozinheiras, e agradeceu por todo o cuidado recebido durante o passeio.

Agradecimento especial para eles e elas que cuidaram tão bem de nós durante esses dias... Voltaremos em breve, escreveu ela, mostrando toda sua gratidão.

Vale pontuar que de acordo com Leo Dias, Bruna teria viajado acompanhada de seguranças, além de babás para ajudar nos cuidados com a herdeira. O portal do jornalista ainda disse que ela teria ficado nas áreas mais exclusivas dos parques de Orlando.

Com a repercussão da notícia, Bruna desmentiu tudo e mandou um recado ao jornalista.

Bruna e Mavie já estão em Santos, litoral de São Paulo, onde atualmente mora com Neymar Jr..