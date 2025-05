Filho de Marcus Buaiz compartilha clique empolgado para casamento do pai com Isis Valverde: É hoje!

Alerta fofura! O filho de Marcus Buaiz, João Francisco Buaiz, fruto do antigo casamento dele com Wanessa Camargo, postou um clique pronto para o casamento do pai com Isis Valverde, que vai acontecer neste sábado, dia 3, em Jarinu, no interior de São Paulo. Na foto, ele escreveu empolgado:

É hoje!

De roupa social branca, o pequeno ainda marcou os noivos na publicação. A festa luxuosa será na Ville La Rochelleu, e terá a presença de diversos famosos, como Thiaguinho e Carol Peixinho, Mariana Ximenes, Renato Góes e Thaila Ayala.

Além dele, o filho da Isis, Rael, fruto do antigo relacionamento da atriz com André Resende, também participará do evento para levar as alianças do casamento.

Vale lembrar que o casal já havia oficializado o casamento no civil em dezembro de 2024, e agora será a cerimônia!