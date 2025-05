Ribeirão Pires abre inscrições para Oficinas gratuitas de música

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para Oficinas de Música. Com 177 vagas disponíveis, a iniciativa oferece aulas gratuitas que incluem Regência , Teoria Musical com ênfase em Rítmica, Apreciação Musical , Bateria e a Apreciação em Música Popular Brasileira.

As inscrições com vagas limitadas ficam abertas até 10 de maio e devem ser feitas presencialmente de segunda a sexta, das 10h às 20h e sábado, das 10h às 15h, na Escola Municipal de Artes da cidade (EMARP) que está localizada na rua Yutaka Ishirara, 218, Centro. As vagas destinadas para interessados acima de 13 anos e níveis de conhecimento tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

Os documentos necessários para efetuar as inscrições são cópia do RG, comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, que também deverá comparecer com documentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4823-7444.

Mês de Aniversário da EMARP - As oficinas fazem parte das comemorações de aniversário da Escola de Artes. A Secretaria de Cultura está preparando programação para comemorar, no próximo dia 21 de maio, quatro anos da EMARP, um dos principais polos de formação artística da região. A programação, que inclui oficinas, apresentações de música, dança, desenhos, pintura, teatro e audiovisual, será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

CRONOGRAMA

Oficina de Regência – Serão abordadas coordenação motora e independência de mãos; Técnica básica de gestual; Entradas, cortes e fermatas; Análise e marcação de partitura

Horários: Turma A - segundas feiras, às 17h / Turma B - quartas feiras, às 19 . Serão disponibilizadas 30 vagas.

Oficina de Teoria Musical com ênfase em Rítmica - Serão abordados os seguintes temas: Método Pozzoli da 1a à 9a série; Técnicas de leitura e ditado rítmico. Horários: Turma A - segundas feiras, às 16h / Turma B - quartas feiras, às 20h. Serão disponibilizadas 30 vagas.

Oficina de Apreciação Musical - Serão abordados os diferentes instrumentos musicais e vozes e suas presenças no repertório; os períodos da história da música e suas características auditivas.

Horários: Turma A – segundas-feiras, às 15h / Turma B – quartas-feiras, às 21h. Serão disponibilizadas 30 vagas.

Para participar das Oficinas é necessário ter idade acima de 15 anos. A duração será de sete semanas, sendo uma aula por semana.

Início das Aulas: Turmas A: 12/05 - Turmas B: 14/05

Oficina de Bateria - Serão abordados os seguintes temas: Percepção rítmica através de exercícios de percussão corporal; técnica de empunhadura de baquetas, principais rudimentos e ritmos aplicados à bateria; Leitura rítmica básica.

Horários: Turma Iniciante 1 – terça-feira, às 14h / Turma Iniciante 2 – terça-feira, às 15h / Turma avançada – terça-feira, às16h.

Para participar é necessário ter acima de 13 anos - *Para turma avançada também é necessário possuir leitura básica de partitura, baquetas e pad de borracha, que serão verificados no ato da inscrição. Serão disponibilizadas quatro vagas por turma, sendo uma aula por semana. A duração da Oficina será de sete semanas, sendo uma aula por semana.

Início das turmas: 13/5.

Oficina de Apreciação em Música Popular (MPB) – Serão abordados tema Vivências teórico-práticas em música popular visando o estímulo à apreciação musical. Será realizado um recorte em quatro gêneros: Blues, Jazz, Samba e Bossa Nova, abordando tópicos como: contextualização histórica, escuta e análise de gravações e identificação dos principais elementos do gênero abordado.

Para participar é necessário ter acima de 13 anos: A partir dos 13 anos

Horário: Sábado das 9h às 10h. A Oficina terá a duração de quatro aulas (24 e 31/05, 7 e 14/06), sendo uma hora por semana.