Zezé Di Camargo se derrete pela filha recém-nascida, Clara: Uma verdadeira princesa, calma e tranquila

Papai apaixonado! Zezé Di Camargo usou suas redes sociais para apresentar sua filha caçula, a pequena Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro. A bebê é fruto do casamento entre o sertanejo com Graciele Lacerda.

Nas imagens publicadas, Zezé mostra o rostinho da herdeira pela primeira vez e fala o quanto a bebê é calma e tranquila:

Essa é a nossa filha!!! Dizem que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Hoje, vivemos essa verdade. A Clara é um presente em nossas vidas?uma verdadeira princesa, calma e tranquila.

E encerrou:

A nós, só resta agradecer a Deus por tanto e por tudo. Também agradecemos o carinho do público. É inexplicável tanto amor que estamos recebendo de vocês! A nossa gratidão!

No último domingo, dia 29, Zezé usou os stories do Instagram para contar que irá passar a virada de ano longe da pequena.

- É o primeiro show que faço depois que a Clarinha nasceu e está em casa. Pense em um coração apertado? mas a vida continua. Hoje estou indo para Itá, em Santa Catarina, para fazer um show rústico, e amanhã em Piratuba, também Santa Catarina. Vou passar o Réveillon no Paraná, depois vou para Goiás, disse.

Além das fotos publicadas por Zezé, Luciele Di Camargo também postou registros da Clara e relembrou a trollagem que fez com a família Camargo durante a ceia de Natal:

Sim, ela acreditou tanto na trolagem que resolveu torná-la realidade. Assim como tudo na vida é no tempo de Deus, Clara nasceu no dia de natal, e que data linda para nascer! Que Deus te blinde de toda maldade do ser humano, que seus dias seja iluminados e abençoados pelo senhor, que a sua vida inteira seja protegida pelo poder do Espírito Santo. Muito bem vinda!!!!