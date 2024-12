Luan Santana fala sobre nascimento da filha após se tornar pai

Eita que o coração do papai está explodindo de felicidade! No último domingo, dia 29, Luan Santana realizou o sue primeiro show após o nascimento da filha com Jade Magalhães e se emocionou no palco enquanto ouvia a plateia gritar o nome de Serena. Transbordando alegria, o cantor conversou com os fãs e descreveu o sentimento de ter se tornado pai.

No palco da apresentação que aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina, o artista declarou:

- Ontem, sem dúvida nenhuma, foi o dia mais feliz da minha vida. Uma sensação inexplicável. Só você que é pai ou mãe vai entender o que estou falando agora. Sem dúvidas, minha vida vai virar de cabeça para baixo de um jeito lindo e maravilhoso. Bem-vinda, Serena! Depois de tanto tempo, de 17 anos de muito amor e que a gente [ele e Jade] se conhece.

Luan ainda contou que a filha se parece com ele e em breve todos poderão conferir a semelhança através das redes sociais:

- Bonitinha demais, parece eu. Vocês acreditam? Depois vocês vão ver a foto e me falam. São 17 anos que a gente se conhece, acho que por isso que é tão emocionante, né?

Jade Magalhães

Não foi apenas Luan Santana que atualizou seu perfil nas redes sociais e publicou as primeiras imagens do parto de Serena, pois Jade Magalhães também separou um espacinho especial de seu feed para os registros. Na encantadora publicação, que conta com um clique da mãozinha da bebê, a mamãe se derreteu completamente e deixou uma declaração na legenda:

Há quase 24h sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca, estou ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente.