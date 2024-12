PMI industrial do Japão sobe para 49,6 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 49,0 em novembro para 49,6 em dezembro, mostrando que a manufatura se contraiu em ritmo mais lento no fim de 2024, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank.

Leituras abaixo de 50 indicam queda na atividade industrial.