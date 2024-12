Pedro Seno assume Saúde com foco em inovação e gestão eficiente

Pedro Seno, secretário de Gestão Financeira de Santo André, assumirá em 1º de janeiro o comando da Pasta da Saúde, que contará com o maior orçamento da administração municipal, valor estimado em R$ 972,8 milhões no primeiro ano de mandato do prefeito eleito Gilvan Junior (PSDB). Com vasta experiência no governo de Paulo Serra (PSDB) e histórico de quatro secretarias ocupadas, Seno destacou em entrevista concedida ao Diário os principais objetivos para a área, que é uma das mais bem avaliadas pelos andreenses, entre os quais a ampliação do Poupatempo da Saúde, uma das vitrines da atual gestão andreense.

"Não tem muito o que reinventar a rota. O mapa é dar sequência ao que está sendo realizado”, afirmou Seno, destacando que a gestão terá como foco principal a organização financeira da Pasta. “Com minha experiência como secretário de Finanças e na área de inovação, vou trabalhar para melhorar o fluxo de caixa e a organização financeira da Saúde. Também quero usar meu conhecimento em tecnologia para ampliar opções, como telemedicina, recebimento de exames por e-mail e consultas via WhatsApp”, afirmou.

Entre as metas estabelecidas pelo prefeito eleito está a expansão dos serviços já em andamento. “O Poupatempo da Saúde será ampliado (e levado) ao 2º distrito, e temos os dois PAs (Pronto Atendimentos) que devem ser inaugurados em 2025. É dar sequência, manter o serviço funcionando e garantir as ampliações previstas no plano de governo”, explicou o secretário.

EXPERIÊNCIA

Com 17 anos de atuação no setor público, Seno destacou ainda sua trajetória e familiaridade com a gestão municipal. “Trabalho no governo desde os 18 anos e conheço bem a máquina pública. Desde 2017, estou com o prefeito Paulo Serra, de quem fui secretário-adjunto e, depois, titular da áreas de Finanças. Tenho uma relação muito boa com o governo e a cidade, e isso será essencial para facilitar o apoio das outras Pastas às demandas da Saúde.”