Em expansão, empregos verdes diversificam oportunidades

A implementação de políticas de proteção ao meio ambiente tem transformado a economia pelo mundo. O objetivo, obviamente, é reduzir os impactos da ação humana na natureza e, assim, garantir a preservação das espécies. A partir desse propósito, surgiram os empregos verdes, definidos pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) como “os trabalhos de agricultura, atividades de fabricação, pesquisa e desenvolvimento, administração e serviço que contribuem de forma considerável para preservar ou restaurar a qualidade do meio ambiente”. Ou seja, postos que contribuem para reduzir emissões de carbono ou para melhorar/preservar a qualidade ambiental.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do primeiro trimestre deste ano apontavam a existência de 2,3 milhões de empregados no segmento – o correspondente na ocasião a 5% dos trabalhadores formais do País –, um aumento de quase 1 milhão de vagas na comparação a 2008, segundo números da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

De acordo com a organização, o Brasil é um dos principais polos de empregos verdes no mundo, com 10% do total global, atrás apenas da China, que responde por 42% dos 12,7 milhões de postos no mundo voltados ao segmento. E a expectativa é a de que 7,1 milhões de empregos sejam criados no País até 2030, enquanto que, no mundo, serão ao menos 18 milhões – as estimativas são da ONU (Organização das Nações Unidas).

Esse potencial do Brasil se deve, principalmente, à força na área de energia renovável, especialmente na geração de biocombustíveis, energia solar, eólica e hidrelétrica. No País os empregos estão concentrados nos segmentos de energia renovável, agroecologia e agricultura sustentável, reciclagem e economia circular, construção civil sustentável e mobilidade sustentável. De acordo com informações do guia salarial da consultoria Robert Half, as remunerações para cargos em ESG podem chegar a R$ 38,8 mil (analista). Ou ainda R$ 16,5 mil para gerentes; R$ 24 mil, especialista; e R$ 10,9 mil, head. Os vencimentos correspondem a postos de liderança. Mas não basta se aventurar no setor. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 40% dos atuais trabalhadores precisarão se requalificar para ocupar os empregos verdes do futuro.

Em concordância com a agenda ESG (Environmental, Social and Governance) – Ambiental, Social e Governança, em tradução livre –, as empresas têm ampliado o investimento em ações sustentáveis com a missão de reduzir os efeitos do aquecimento global. Isso implica em implantação de programas ou soluções sustentáveis, que geram oportunidades de trabalho.

É o caso, por exemplo, da IturanMob, braço de mobilidade do grupo Ituran Brasil, focado principalmente no compartilhamento de veículos. Segundo o CEO Paulo Henrique Andrade, o PH, a empresa já possui entre os seus 800 funcionários os que já estão focados na realização de projetos que beneficiem a IturanMob e também o meio ambiente. “Já criamos pessoas que nascem com esse mindset. E esses colaboradores vão influenciar os outros. É algo natural”, disse.

Além de atenção especial à conscientização dos funcionários em relação ao tema, a IturanMob tem adotados medidas para contribuir com a preservação do planeta. A principal visa a redução da emissão de poluentes com a adoção de carros 100% elétricos para os engenheiros e agora para os gerentes que antes utilizavam modelos híbridos. “Isso hoje está ficando mais acessível, mas um ou dois atrás era muito caro você ter carro elétrico, você pensar em ter um carregador dentro da sua empresa”, afirma.

De acordo com PH, empresas ligadas ao agronegócio brasileiro, de tecnologia e mobilidade, principalmente as listadas na Bolsa de Valores, estão sempre pensando em ter pessoas com pensamento uniforme em relação ao ESG, além de terem como foco a promoção de práticas sustentáveis em seus negócios. “Ninguém (funcionários ou empresas) estará alheio a essa responsabilidade”, diz. Para o bem do planeta. E de seus 8 bilhões de habitantes.