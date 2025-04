Barcelona x Borussia Dortmund: veja onde assistir e prováveis times

Um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da Liga dos Campeões acontece na tarde desta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), entre Barcelona e Borussia Dortmund. Com uma sequência invicta que dura desde dezembro de 2024, os espanhóis chegam com favoritismo claro, mas precisam provar dentro de campo, na partida que acontece no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha.

Além da longa invencibilidade, o Barcelona chega para o compromisso como líder do Campeonato Espanhol, batendo também o Benfica na fase anterior da Champions League, em um placar agregado de 4 a 1. Um dos destaques da eliminatória foi o atacante brasileiro Raphinha, que apesar de ser cotado como um dos candidatos aos prêmios de melhor jogador do mundo ao fim da temporada, vive momento conturbado e não participa de gols há três jogos.

Pelo lado alemão, a fase é ruim. Acostumado às primeiras posições da Bundesliga na última década, o Borussia Dortmund é apenas oitavo nesta temporada e, ao contrário do Barça, o time aurinegro passou das oitavas de final da Liga dos Campeões com emoção, em um placar agregado de 3 a 2 contra o Lille. A confiança do Dortmund é pelo histórico recente na competição, já que o clube foi finalista na última edição do torneio ao lado do Real Madrid.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 9 de abril, às 16h (de Brasília)

- Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

- Onde assistir: SBT, TNT e Max (streaming)

Prováveis escalações:

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Técnico: Hansi Flick.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton e Bensebaini; Nmecha e Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt e Beier; Guirassy?

Técnico: Niko Kovac.

