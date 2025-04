Tiago Leifert vira alvo de críticas após narração em jogo do Corinthians

O jornalista e apresentador Tiago Leifert ganhou destaque nas redes sociais após narrar o jogo dessa terça-feira (8) pelo SBT entre América de Cali e Corinthians na Copa Sul-Americana. Alguns internautas apontaram que, como narrador, estava faltando empolgação no jogo.



Tiago foi recentemente contratado pela emissora criada por Silvio Santos para narrar os jogos, substituindo Cléber Machado que agora está na Record. O ponto alto de críticas teria sido quando Luis Ramos, jogador do América de Cali, fez gol e ao invés de gritar o rotineiro ‘gol’, Leifert disse: “Gol dos caras, Ramos. Gol dos caras. Mauro Beting, gol dos caras”.



“SBT ir de Teo José que era ok. Cleber Machado que era um bom narrador e agora ir para Tiago Leifert é triste”, disse um internauta. Outros apontaram certo clubismo, já que Leifert é são-paulino assumido: “Tiago Leifert além de ser clubista igual o André, ele em narração consegue muito ruim também”.



A maioria das críticas vieram do jogo na Copa Sul-Americana, mas Tiago Leifert havia narrado outro jogo no mesmo dia, entre Arsenal e Real Madrid nas quartas da Champions League, que também não passou despercebido dos internautas. “É inacreditável o SBT colocar Tiago Leifert para narrar Arsenal x Real Madrid numa quartas de Champions”, lamentou outro usuário do X, antigo Twitter.