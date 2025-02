Tiago Leifert revela ex-BBB favorito e diz manter contato com participantes

Tiago Leifert, que comandou o Big Brother Brasil de 2017 a 2021, não escondeu seu participante favorito entre todas as edições do reality. Durante uma gravação do Programa Silvio Santos, no SBT, ele contou que tem um carinho especial por Gil do Vigor.

"É o Gil do Vigor. Tenho contato com ele. Converso com vários ex-BBBs pelo Instagram, pelo WhatsApp, dou palpites, encho o saco, mas tenho um bom relacionamento com muitos ainda", disse o apresentador.

Leifert destacou a importância de Gilberto Nogueira no BBB 21, edição vencida por Juliette Freire. "O Gil foi muito importante no BBB 21. É um cara que gosto muito", afirmou. No programa, o economista ficou em quarto lugar e conquistou o público com seu carisma.

Patrícia Abravanel, que comanda a atração no SBT, quis saber se havia algum ex-BBB de quem ele não gosta. Leifert confirmou, mas evitou citar nomes. "Tem um sim, só que não vou falar porque quero ter paz. Nada contra a pessoa, mas não gosto de gente retranqueira, que vai para não jogar", respondeu.