Irmãos andreenses de 16 e 24 anos são enterrados no Cemitério Curuçá

Os corpos dos irmãos andreenses Fylipy da Silva de Oliveira, 16 anos, e Edley Matheus da Silva Ferreira, 24, foram sepultados sob forte comoção ontem à tarde, no Cemitério Curuçá, no Parque das Nações, em Santo André. O velório ocorreu durante a manhã, em São Caetano. Os jovens morreram afogados no dia de Natal, na Praia Grande.

Marcos André de Oliveira, 48 anos, pai dos jovens, relembrou o momento da tragédia. “Estava brincando com eles na hora que Deus os levou. Não pude fazer nada. Deus permitiu tudo isso. Eu não tenho de lamentar, murmurar ou reclamar”, disse, bastante abalado. Ele destacou ainda o amor pelos filhos. “Dois meninos amados. Agradeço todo o carinho. Não tenho palavras para agradecer”. Já Maria Lucilene Oliveira, 41 anos, mãe dos jovens, foi amparada por familiares durante o enterro, que reuniu amigos e parentes na cidade onde eles moravam.

>Rafael Facchini, 20 anos, amigo próximo de Edley e Fylipy desde 2021, destacou: “Éramos como irmãos. Sempre estávamos juntos, íamos para a igreja, ensaiávamos. É difícil abrandar essa dor, mas sei que Deus tem um propósito maior nisso e acredito que, através da vida deles, mesmo que não estejam mais aqui, vão ajudar outras pessoas com o que fizeram. Muitas pessoas ainda vão saber sobre eles. Logo essa dor vai virar saudade”, afirmou.

Leila Carvalho, 56 anos, uma das líderes da Igreja Hebrom, que os irmãos frequentavam, relatou que conhecia a família havia 14 anos. “Eles eram meus filhos espirituais. Sempre deixaram um bom legado para todos nós. Com alegria. Estávamos juntos desde que eram pequenos”, declarou ela, emocionada.





OCORRÊNCIA

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), um guarda-vidas foi acionado por populares na tarde de quarta-feira (25) que relataram o possível afogamento de dois turistas. O guarda-vidas chegou a avistar os rapazes na água e nadou até o local, mas ambos desapareceram antes de sua aproximação.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, sobrevoou a área por um período, para auxiliar nas buscas, mas não obteve sucesso. Os corpos foram localizados apenas na tarde de quinta-feira (26).

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), o primeiro corpo encontrado foi o de Fylipy. Aproximadamente uma hora e meia depois, o do irmão, Edley, foi localizado.