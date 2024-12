Sto.André reajusta a R$ 5,90 valor da passagem de ônibus

Andar de ônibus em Santo André vai ficar mais caro a partir de 6 de janeiro, a primeira segunda-feira de 2025. À meia-noite o valor da tarifa do sistema de transportes público municipal será reajustado em 3,51%, passando dos atuais R$ 5,70 para R$ 5,90. Decreto do prefeito Paulo Serra (PSDB) autorizando o aumento foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

De acordo com o texto do decreto, o reajuste foi necessário “para garantir a manutenção e a qualidade do sistema de transporte coletivo da cidade”. Em resposta a questionamento da reportagem do Diário, a Prefeitura de Santo André pontuou que o índice de majoração da tarifa ficou “abaixo da inflação acumulada desde o último reajuste”.

A recomposição tarifária anterior na cidade havia sido autorizada em 3 de janeiro de 2024, quando a tarifa subiu de R$ 5 para R$ 5,70, aumento de 14%. Desde então, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e considerado a inflação oficial do Brasil, acumulou variação de 4,71%.

O decreto datado de 27 de dezembro e publicado ontem também fixa o valor do vale-transporte em R$ 7,25, reajuste de 3,57% em relação aos atuais R$ 7. O texto regulamenta ainda descontos e passe livre estabelecidos por lei. Entre os principais benefícios está a gratuidade para estudantes com passe escolar, além de desconto de 50% para professores da rede de ensino pública e privada.

TARIFA ZERO

Santo André discutiu neste ano a implantação da tarifa zero nos ônibus municipais. O presidente da Câmara, vereador Carlos Ferreira (MDB), apresentou projeto para liberar a catraca dos coletivos, em 16 de maio, mas a proposta ainda não chegou ao plenário.

De acordo com o projeto, o dinheiro para financiar o sistema em caso de o usuário deixar de pagar a passagem pode vir de multas de trânsito, publicidade no transporte coletivo e de recursos obtidos com estacionamento rotativo nas vias públicas (zona azul). Fontes do setor estimam que a Prefeitura gastaria de R$ 300 milhões a R$ 350 milhões anuais em caso de a lei ser aprovada.

No Grande ABC, São Caetano foi a cidade pioneira a permitir que os passageiros usassem os ônibus de graça. O passe livre foi implantado em 1º de novembro de 2023 pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Desde então, o número de usuários diários no sistema subiu de 22 mil para 75 mil, aumento de 240%.

OUTRAS CIDADES

Ao menos outras nove cidades da Região Metropolitana de São Paulo aumentaram as tarifas dos ônibus municipais nos últimos dias. Em Suzano, por exemplo, a passagem foi de R$ 5,30 para R$ 6 (reajuste de 13,21%). O novo valor passa a valer hoje. Na Capital, o bilhete custará R$ 5 a partir do dia 6 – 13,64% a mais do que os atuais R$ 4.40.

Usuários dos sistemas de transporte sobre trilhos gerenciados pelo Estado também pagarão mais caro para viajar a partir do dia 6. Na quinta-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou reajuste na tarifa básica do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que inclui a Linha 10-Turquesa. O valor das passagens passará dos atuais R$ 5 para R$ 5,20, aumento de 4%.