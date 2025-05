Rio Grande da Serra comemora 61 anos com foco em crescimento

A comemoração dos 61 anos de Rio Grande da Serra começou ontem com o ritual de hasteamento da bandeira, às 7h. Uma hora depois, foi iniciada a tradicional missa de aniversário, que ocorreu na Paróquia São Sebastião, no Centro da cidade. Após as cerimônias, a população pôde usufruir de momentos festivos na Praça da Bíblia, que teve música, dança, brinquedos, comidas e bebidas.

Em entrevista ao Diário, o prefeito Akira Auriani (PSB) disse que o aniversário trouxe grandes memórias de sua vida e de sua construção à frente da cidade nestes primeiros quatro meses de gestão. “Chegamos aqui com a responsabilidade de cuidar do município. Olho para esses quatro meses e não foram fáceis, mas temos uma população que tem esperança na cidade, que compreende que esse processo de construção não será a curto prazo e que vai caminhar conosco para construir Rio Grande da Serra, mostrando todo potencial que a cidade tem”, avaliou.

O prefeito afirmou que estes primeiros meses foram dedicados a colocar a casa em ordem. “Uma das conquistas foi organizar a bagunça em que a Prefeitura se encontrava, organizar processos administrativos e melhorar a valorização dos funcionários. Temos uma caminhada para isso, mas quero olhar para trás e ver que não só a cidade mudou, mas que os funcionários estão sendo valorizados.”

Akira Auriani finalizou comemorando os resultados e as expectativas de um futuro promissor para Rio Grande da Serra. “Foram dias muito difíceis, tivemos muita sociedade em organizar o time, entender a estrutura da cidade, mas digo, com muita tranquilidade, que nosso time está preparado para conduzir o município e poder alcançar tudo que planejamos dentro dos quatro anos. Nenhuma casa começa pelo telhado, mas pela base, que é o que temos feito, organizando uma base sólida para que Rio Grande possa de fato crescer como deve e como merece”, ressaltou.

FESTA

Os munícipes curtiram a festa de aniversário da cidade das 12h até a noite na Praça da Bíblia. No local escolhido para o dia de celebração foram montadas diversas barracas com atrações gratuitas, como brinquedos infláveis e pula-pula, nos quais as crianças puderam se divertir, além de comer algodão-doce à vontade. O Fundo de Solidariedade da cidade abriu espaço para empreendedores venderem pães e doces caseiros, entre outros quitutes. A Prefeitura aproveitou o momento de confraternização para cuidar da saúde da população, oferecendo aferição da pressão arterial.

O bolo de aniversário foi cortado em evento que contou com cerca de 400 participantes, por volta das 16h. Na sequência, foram iniciadas as atrações artísticas, com apresentações de dança no coreto da cidade. A música ficou por conta do DJ Truta, Bruno Koala, entre outros.

EMANCIPAÇÃO

Rio Grande da Serra comemora 61 anos de emancipação como município, mas sua história tem mais de quatro séculos. A região nasceu da divisão de terras nos campos da Vila de Jeribatiba, em 26 de maio de 1560. Considerada um distrito subordinado à Ribeirão Pires, a vila, cujo povoado era uma aldeia jesuíta, foi elevada à categoria de município em 1964, com a denominação de Rio Grande da Serra, pela Lei Estadual n.º 8.092, de 28 de fevereiro 1964, desmembrado de Ribeirão Pires e Santo André. (colaborou André Henriques)