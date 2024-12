São Caetano analisa imagens para descobrir vândalos do Parque Linear

A Prefeitura de São Caetano estuda imagens das câmeras de monitoramento do Parque Linear Kennedy, para encontrar os responsáveis pelos atos do vandalismo que deixaram estragos por todo o equipamento, entregue no último dia 22.

Segundo a administração municipal, foram destruídas no dia da inauguração torneiras e papeleiras dos banheiros femininos e masculinos e tabelas de basquete. Também foram arrancadas as redes dos aros de basquete e das traves de futsal. A Prefeitura deu início aos consertos, mas alguns equipamentos ainda estão sem reparos.

O prefeito José Auricchio Junior (PSD) afirmou que é inadmissível esse tipo de ato e que os responsáveis já estão sendo identificados, para que sejam tomadas providências. Segundo a administração municipal, a intenção é realizar trabalho de conscientização e de prevenção a esse tipo de prática junto aos visitantes do parque.

“Infelizmente, o Parque Linear Kennedy já sofreu com vandalismo. Contudo, é importante reforçar que o local é monitorado, e que nossa GCM (Guarda Civil Municipal) atua na prevenção, no flagrante e na identificação dos envolvidos em quaisquer atos de descumprimento da lei”, destacou Auricchio.

Os usuários do Parque Linear criticaram a depredação do espaço e destacaram a importância do videomonitoramento. “Acho absurdo esse tipo de comportamento, em um parque tão novo, esse tipo de desrespeito. Talvez a Prefeitura tenha de reforçar ainda mais a segurança do parque, para não acontecer esse tipo de delito”, afirmou Gabriel Menezes, 18 anos.

A declaração foi corroborada pelo jovem Pedro Henrique de Macedo, que utilizava a quadra. “A estrutura do parque é maravilhosa, nova e para todo mundo usar. Creio que deveriam colocar mais câmeras perto das quadras, para inibir esse tipo de crime”, disse.

Danilo Rodrigues também criticou a depredação do equipamento, mas fez uma ressalva sobre a qualidade do material usado nas tabelas. “É muito triste ver esse vandalismo em um parque tão belo. Porém, creio que deveriam melhorar o material da tabela, já que vão consertar. Dá para ver que é de MDF, que está inchado por conta da água da chuva que infiltrou e já apodreceu. Se a bola bater no aro vai arrebentar a tabela”, pontuou o morador – que, desde a inauguração, frequenta o parque com o filho, Cauã.

INSTALAÇÕES

O Parque Linear Kennedy tem posto da GCM, duas quadras poliesportivas, pista de skate para duas modalidades olímpicas (street e park), quadra de areia para vôlei de praia, beach tênis e futevôlei, área de ginástica e anfiteatro ao ar livre, praça das esculturas (área livre para descanso e piquenique), praça molhada, com chafariz interativo, mirante e área gramada para eventos.

O espaço – localizado na Avenida Kennedy, 2.300 – está ligado a outros equipamentos da Prefeitura, por meio de uma passarela que cruza a via e permite a integração com o Teatro Paulo Machado de Carvalho, a Cidade das Crianças e o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Santa Maria.