Caixas de força abertas levam risco a frequentadores da Praça da Moça

A Praça da Moça, na região central de Diadema, estava na tarde de hoje com duas caixas de força abertas, colocando em risco os frequentadores, em especial as crianças, que costumam utilizar o playground e o espaço para andar de bicicleta.

O munícipe Cosmo Maciel da Silva está indignado com o descaso da Prefeitura de Diadema perante o perigo que representam esses equipamentos abertos. “Tem disjuntores grandes e fios expostos. Há crianças brincando perto. Uma distração dos responsáveis e os pequenos podem colocar a mão dentro. Todos sabem como são as crianças. Essas caixas deveriam, ao menos, estar com cadeado ou ter uma fechadura”, ponderou.

Segundo Cosmo, é comum encontrar as caixas de força abertas na praça. “Pergunto: cadê a fiscalização? Onde está a GCM (Guarda Civil Municipal)? Procurei um guarda para mostrar a situação, mas não encontrei ninguém. As caixas ficam escancaradas e chamam a atenção. Não podemos deixar acontecer uma fatalidade para depois tomar providências”, pontuou.

PLAYGROUND

Cosmo também criticou o estado que se encontra a área do playground. Segundo o munícipe, há poças de água no entorno dos brinquedos. “A situação é precária. Tem muita lama e sujeira, fora a caixa de força aberta perto. Não tem condições nenhuma de as crianças brincarem aqui. Inclusive, tem pontas de ferro pelo chão e quase não existe mais o tapete verde que ficava sob os brinquedos”, disse.

Procurada, a Prefeitura de Diadema não retornou até o fechamento da matéria. O Diário mantém aberto o espaço para manifestação da administração municipal.