Suposta lista com as iniciais de participantes do BBB 25 vaza e web cria teorias

Uma suposta lista dos participantes do Big Brother Brasil 25 está circulando pelas redes sociais. Nela, é possível ver iniciais dos supostos brothers que integrariam a casa mais vigiada do país a partir do dia 13 de janeiro de 2025.

É claro que a origem da lista é desconhecida, no entanto, isso não impediu que a web criasse teorias em cima de cada inicial apontada ali. Confira algumas suposições do público:

Flávia Pavanelli e sua mãe, Luciana, têm sido as mais citadas para as iniciais F e L. No entanto, outro internauta levantou a hipótese de serem os irmãos, Lucas e Felipe Neto. E ai, você aposta em quem?

Já para as iniciais K e S muitos estão supondo que podemos ver Kelly Key e a filha, Suzanna Freitas, juntas no reality.

Bem conhecidos na internet pelo canal Diva Depressão, o casal Fih Oliveira e Edu Camargo podem ser uma opção coerente para a dupla E e F. Marina Sena e Juliano Floss também chegaram a ser cogitados pelo público nas siglas J e M.