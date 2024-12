Ivete Sangalo conta detalhes da vida íntima com marido e agita web

Durante apresentação de Ivete Sangalo no Festival da Virada Salvador na última sexta-feira, dia 27, a cantora surpreendeu o público ao contar uma história sobre o relacionamento com Daniel Cady.

No vídeo que viralizou nas redes, Ivete manda um beijo para o marido que estava acompanhando o show e revelou que ele ama acompanhar a coreografia e depois pede que repita tudo em casa.

- Papi que está ali também, que é louco por mim também né Papi. Ele fica ali só me olhando dançar, chega em casa, ele diz: quero que você faça tudo que você fez no show. Eu digo: meu amor eu não fiz tudo o que eu queria fazer com você no show, aquele maiô estava me atrapalhando.

O público adorou o papo descontraído de Veveta e aplaudia e gritava com os detalhes da história da cantora de axé.