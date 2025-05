Luciana Cardoso celebra Faustão e revela nova internação

Neste dia 2 de maio, o apresentador Fausto Silva está completando 75 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial de sua esposa, Luciana Cardoso, com quem tem dois filhos: João Silva e Rodrigo Silva.

Em um longo texto, Luciana celebrou o novo ciclo do amado e revelou que ele superou mais uma internação recente, mas sem dar maiores detalhes sobre o caso: "Celebrar a vida! Mais um ano! A dadiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar. Na ultima semana você superou mais uma internação e hoje pode estar ao lado de sua família comemorando mais um ano."

Luciana também falou da sua fé e uma frase que escutou mais de uma vez durante a semana: "Ouvi de duas amigas a mesma frase essa semana, algo que me tocou muito: o deserto é só uma passagem e vocês vão atravessa-lo. Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece!"

E continuou: "A primeira foto é do nosso primeiro ano. Não tinha ideia de tudo o que construiríamos juntos, da linda família que nos esperava. Naquele primeiro ano pude conhecer o seu coração e generosidade que tantos que convivem com você conhecem? quando soube que me avô tinha vindo da Itália com 4 anos e nunca mais voltado, você fez questão de presenteá-lo com uma viagem pra conhecer o passado dele e sua origem. Esse é você: uma pessoa forte e ao mesmo tempo extremamente sensível que sempre fez muito por todos os que o cercam. Você merece dar essa volta por cima!"

No final, ela escreveu: "Se pudesse voltar no tempo escolheria de novo estar aqui ao seu lado. Vou seguir com você nesse deserto. Essa caminhada é nossa. Te amo!"

Através dos comentários, Fausto recebeu o carinho de alguns famosos, como de Tiago Leifert: "Lu to com muita saudade do chefe! Manda um beijão pra ele!!!", escreveu.

"Amamos muito esse ser tão iluminado", comentou a cantora Luiza Possi. "Parabéns. Tudo de melhor, sempre. Saúde, saúde e mais saúde", desejou o apresentador Luciano Huck.