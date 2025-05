Fim de semana tem pipoca grátis, heróis e música em São Bernardo

Se você está procurando um programa divertido, gratuito e ao ar livre para curtir com a família, São Bernardo tem o destino certo: o Viva SBC está de cara nova e agora também ocupa a Chácara Silvestre a partir deste final de semana (sábado e domingo, 3 e 4 de maio), das 14h às 20h.



O espaço, rodeado de verde, vai receber brincadeiras para todas as idades e, como destaque, aulas animadas de zumba às 16h nos dois dias. Além disso, a programação continua firme na Praça Giovanni Breda, onde o famoso Caminhão da Alegria garante diversão com brinquedos e atividades para as crianças.



Já na Esplanada do Paço Municipal, o tradicional Viva o Paço está mais especial do que nunca: vai ter pipoca liberada, brinquedos infláveis, recreação infantil, shows ao vivo com Marcello Bernardo (sábado) e DJ Simão (domingo), e claro — a presença ilustre dos heróis que as crianças amam: Batman, Homem-Aranha e Mulher-Maravilha.



“Nosso objetivo é ocupar a cidade com alegria, cultura e lazer. Queremos que as famílias aproveitem juntas os espaços públicos e criem memórias felizes aqui”, destaca a secretária de Cultura, Samara Dinis.

Confira a programação

VIVA O PAÇO

Esplanada do Paço Municipal - Praça Samuel Sabatini, Centro.



Sábado 03/04



14h às 18h - Brincadeiras Tradicionais (Pião, ?Fubeca, ?Corrida de saco, ?Taco, ?Ioiô, ?Bambolê, ?Pula Corda e ?Peteca)

14h às 20h - Infláveis e recreação infantil

15h às 20h – Apresentação de personagens: Batman, Homem Aranha e Mulher Maravilha.

16h às 17h - Aula de zumba

16h às 20h - Pipoca

19h às 20h - Marcello Bernardo (sertanejo)



Domingo 04/05



14h às 18h - Brincadeiras Tradicionais (Pião, ?Fubeca, ?Corrida de saco, ?Taco, ?Ioiô, ?Bambolê, ?Pula Corda e ?Peteca)

14h às 20h - Infláveis e recreação infantil

15h às 20h – Apresentação de personagens: Batman, Homem Aranha e Mulher Maravilha.

15h às 16h - Aula de zumba

16h às 18h - DJ Simão

16h às 20h - Pipoca



VIVA SBC NA CHÁCARA SILVESTRE

Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis.



Sábado e domingo - 03 e 04/05



14h às 20h - Recreação infantil

16h às 17h - ?Zumba





VIVA SBC NA ÁREA VERDE

Praça Giovanni Breda, 689 - Assunção.



Sábado e domingo - 03 e 04/05



14h às 20h - Caminhão da Alegria

14h às 20h - ?Brincadeiras tradicionais

14h às 20h - ?Brinquedos

16h às 17h - ?Zumba