Após nascimento de Clara, Graciele Lacerda revela quando terá alta da maternidade: Eu estou sonhando acordada

Graciele Lacerda usou as redes sociais neste sábado, dia 28, para atualizar os seguidores sobre como estão as coisas após o nascimento de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Ao mostrar os detalhes do quartinho da pequena no hospital, a mamãe contou que está muito encantada com a maternidade.

- Eu to vivenciando tudo com muita vontade, com muita intensidade. São muitas informações, muita coisa acontecendo.

Graciele ainda contou que ela e a pequena terão alta do hospital neste domingo, dia 29.

- Amanhã eu estou indo para casa, se Deus quiser, e vai ficar mais fácil, disse ela, ao explicar o sumiço das redes sociais.

Vale lembrar que Graciele e Zezé passaram anos tentando engravidar e só realizaram o feito em 2024, ano em que também oficializaram a união

- Eu estou sonhando acordada. Está sendo tão mágico, eu estou aproveitando cada momentinho, cada situação.