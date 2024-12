Letícia Cazarré atualiza estado de saúde Maria Guilhermina: Várias infecções

Neste sábado, dia 28, Letícia Cazarré usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de Maria Guilhermina, que está internada na UTI. Segundo a mamãe, Maria voltou a enfrentar algumas infecções:

- Guilhermina está com várias infecções, está com princípio de pneumonia, parainfluenza, traqueíte. Passei a noite lá, a nossa técnica de enfermagem ficou lá com ela, vou voltar hoje e à noite o Juliano vai me render lá.

- Cazarré ainda explicou o motivo da pequena ter ido para a UTI:

- O que a gente precisa sempre resolver é deixar ela bem ventilada e tem uma hora que a UTI é o melhor lugar. Embora a gente tenha bastante suporte aqui em casa, tem o ventilador que ela já está adaptada, esse ventiladorzinho até um certo limite. Quando a criança precisa de um suporte maior, ela precisa ser passada para o ventilador da UTI. Isso ainda não aconteceu, ela ainda está no nosso, então significa que ela está conseguindo aguentar, mas ela está ventilando menos do que é ideal para ela.

E finaliza:

- A gente precisa tomar cuidado para ela não ficar convulsionando para ela não ter mais lesões do que já teve hoje. O cérebro dela está bem controlado. A gente fez eletrocardiograma três meses atrás, e ele já não tinha mais sinais de irritabilidade, que é quando o cérebro está prestes a entrar em convulsão. No último exame, pela primeira vez na vida, ela não tinha isso, tinha tido uma melhora neurológica visível e não tinha tido nenhuma convulsão, mas agora pirou com essas infecções.

Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.