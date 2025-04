J-Hope dá pistas sobre possível volta do BTS: 'Logo estaremos juntos'

Os fãs do BTS já podem começar a sonhar com os sete reunidos no palco novamente. Durante uma transmissão ao vivo na plataforma Weverse, J-Hope compartilhou palavras que reacenderam a esperança dos ARMYs em todo o mundo. De forma descontraída e carinhosa, o artista falou sobre a saudade dos colegas de grupo e deixou escapar: o reencontro está mais próximo do que parece.



“É claro que sinto falta dos meninos. Mas logo estaremos juntos de novo. Sempre que a gente fala no grupo, eu brinco: ‘nossos membros, ao combate!’”, disse J-Hope, que finalizou o serviço militar obrigatório e agora está em turnê com seu trabalho solo.



O reencontro do BTS está previsto para acontecer ainda em 2025, quando todos os membros tiverem concluído suas obrigações com o exército sul-coreano. Jin e o próprio J-Hope já foram dispensados. RM e V devem se desligar no dia 10 de junho, seguidos por Jimin e Jungkook, em 11 de junho. Já SUGA, que cumpre um serviço alternativo fora dos quartéis, será o último a ser liberado, em 21 de junho.



Mesmo em hiato, o sucesso do BTS não deu trégua. O grupo segue batendo recordes em plataformas digitais e mantendo uma base de fãs fiel e engajada. Só nos primeiros três meses de 2025, o BTS somou um bilhão de streams no Spotify — um feito inédito para um grupo fora de atividade. Com mais de 24 milhões de ouvintes mensais, clássicos como “Dynamite”, “Butter”, “Spring Day” e “DNA” continuam ecoando nos fones dos fãs.