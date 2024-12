Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilham fotos do casamento

Oficialmente juntos! Na última sexta-feira, dia 27, Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam as fotos de seu casamento no civil, que aconteceu no dia 24 de dezembro. Nos cliques, os dois aparecem mais que apaixonados trocando carinhos.

Já na legenda, a atriz escreveu:

Nosso Natal! O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só.

Nas redes sociais de Marcus, foi possível ver mais alguns detalhes da cerimônia íntima, feita apenas para amigos e familiares mais próximos. Entre eles, os dois filhos dele com Wanessa Camargo, João Marcus e João Francisco, e Rael, filho de Isis com André Rezende. Em sua legenda, o empresário escreveu:

Há momentos que são mais que especiais; são eternos.

Isis e Marcus assumiram o relacionamento no início de 2023.

Felicidades ao casal!