Gracyanne Barbosa sofre para retomar treinos após o 'BBB 25': 'Parece que tem uma faca'

Gracyanne Barbosa, ex-participante do BBB 25, contou na tarde desta quarta-feira, 9, que está tendo dificuldade em retomar os treinos pesados após o confinamento. No reality, a musa fazia exercícios todos os dias, mas não na mesma intensidade na qual está acostumada. Em sua rede social, a musa escreveu que está sendo muito desafiador voltar a treinar e não lembrava como era sentir essa dor.

"Vocês não têm noção da dor que eu estou sentindo. Quando a gente está destreinada é uma m... Parece que tem uma faca entrando no meu bumbum. Eu não consigo nem ficar sentada na cadeira abdutora porque está doendo muito", disse em um vídeo.

Ela continuou o relato: "É o meu primeiro treino de glúteo de verdade, que consegui colocar um pouco mais de carga e com menos descanso, mas está insuportável".

A musa também lembrou os apertos para tomar banho no confinamento. "Além da dificuldade de tomar banho de biquíni, que parecia que não limpava direito, também não podia tomar vários banhos. Só pode tomar um banho por dia e tem dia que não dá para lavar a cabeça, como quando tá no Tá Com Nada", lembrou.

Gracyanne revelou ainda que perdeu um encontro na noite de ontem, 8, por conta do atraso em uma sessão de fotos. A musa está solteira desde o fim do seu relacionamento com Belo, em 2024.