Big Band Salada Mista abre show de Padre Fábio de Melo em São Caetano neste sábado (12)

No sábado (12), a Big Band Salada Mista abre o show do Padre Fábio de Melo, no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul. A apresentação do organismo musical da Fundação das Artes terá início às 17h30, levando ao palco um repertório que transita com fluidez entre o jazz e a música popular brasileira, com arranjos sofisticados que homenageiam autores consagrados e valorizam a sonoridade dos grandes ensembles.

Na sequência, às 19h, o Padre Fábio de Melo sobe ao palco com um espetáculo que une espiritualidade e música popular, apresentando sucessos autorais e clássicos do cancioneiro brasileiro. A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município. O Espaço Verde Chico Mendes está localizado à Av. Fernando Simonsen, 566, no bairro Cerâmica.

Com regência do maestro Ogair Júnior, a Big Band Salada Mista reúne músicos de excelência, entre professores, alunos e ex-alunos da instituição. Criado em 1975, o grupo é referência regional na interpretação de repertórios instrumentais de alta complexidade e tem se destacado por apresentações que combinam técnica apurada, diversidade rítmica e expressão artística.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano terá show do Padre Fábio de Melo com ação solidária



Quinta Mista

Além de participar de grandes eventos, a Big Band mantém uma agenda regular por meio do projeto Quinta Mista, com apresentações nas primeiras quintas-feiras de todo mês realizadas no Teatro Santos Dumont, em São Caetano, sempre às 20h.

A cada edição, o público tem a oportunidade de vivenciar a performance de um grupo instrumental de alto nível, interpretando obras de grandes nomes da MPB, reafirmando seu compromisso com a música brasileira.

Kennedy Food Fest

O evento deste final de semana também marca edição especial do Kennedy Food Fest, que passa a ser itinerante. A atração que reúne gastronomia e lazer, tradicional na Praça dos Imigrantes (situada à Avenida Presidente Kennedy), acontecerá no Espaço Verde Chico Mendes neste sábado e domingo (12 e 13).

Com uma praça de alimentação ampliada, o festival reúne food trucks, bebidas artesanais e atrações para toda a família. No sábado, o funcionamento será das 14h às 22h e, no domingo, das 10h às 18h.

Programação

Sábado, 12 de abril

14h - 22h: Kennedy Food Fest Chico Mendes

17h30: Big Band Salada Mista

19h: Padre Fábio de Melo

Domingo, 13 de abril

10h - 18h: Kennedy Food Fest Chico Mendes