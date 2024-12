SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registra congestionamento no sentido litoral

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) enfrenta congestionamento na manhã deste sábado (28) devido ao alto fluxo de veículos em direção ao litoral.

Na rodovia Imigrantes, o tráfego está intenso entre os quilômetros 22 e 32, além dos trechos entre os quilômetros 35 e 43, provocando lentidão. Já na rodovia Anchieta, o excesso de veículos gera congestionamentos no sentido litoral entre os quilômetros 22 e 33 e também entre os quilômetros 51 e 55.

Para quem retorna a São Paulo, encontra as vias em condições normalizadas.

A EcoVias informou que, devido ao tempo encoberto e à presença de neblina, as alças da Imigrantes para a interligação no km 42 (sentido Anchieta) e a alça de retorno no km 40+200 estão bloqueadas.