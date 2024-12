Apesar das articulações pró-Danilo Lima, Aurélio mantém candidatura à presidência

O vereador de São Bernardo José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio, que também preside o diretório local do Podemos, mantém-se na disputa pela presidência da Câmara, apesar das articulações nos bastidores em prol da reeleição de Danilo Lima (Podemos). Também seguem na disputa Joilson Santos (PRTB) e Josias Paz, o Gordo da Adega (Podemos).

Segundo o podemista, o prefeito diplomado Marcelo Lima (Podemos) já tem um nome para indicar ao grupo, mas ainda não o anunciou. O Diário apurou que, nos próximos dias, deve ocorrer uma reunião com Marcelo e os vereadores.

Informações de bastidor dão conta de que Danilo Lima está confiante na indicação de seu nome pelo prefeito, tanto que não tem articulado sua reeleição entre os pares.

Aurélio, até o momento, mantém o apoio de um grupo de dez a 12 vereadores para assumir a presidência da Casa. Contra Danilo pesa o fato de o mandatário ter ventilado que pretende sair candidato a deputado em 2026, o que desagrada parte da base, que entende que a decisão deve ser tomada em consenso.

“Continuo na disputa. Enquanto não decidirem se sou eu, o Danilo ou o Joilson o nome que eles querem, mantenho meu nome, sim. Houve conversas preliminares com o Marcelo, que disse ter a intenção de apoiar um candidato, mas não disse qual. A gente respeita, mas também continuo fazendo campanha. Agora, o que o grupo achar melhor, vou acatar e ‘tocar o barco’”, destacou Aurélio.

Pesam positivamente para a candidatura de Aurélio os três mandatos como vereador e o fato de ser presidente do Podemos, partido de Marcelo Lima e que fez cinco vereadores nas eleições deste ano.

Gordo da Adega, por sua vez, afirmou que pode abrir mão da candidatura em favor do Aurélio. “Coloquei meu nome tanto para a presidência como a deputado estadual. Porém, precisamos entrar em consenso. Se o Aurélio for o nome, apoio a escolha.”

Por sua vez, Danilo Lima não tem se movimentado para continuar na presidência da Casa. Questionado, Aurélio confirmou não ter conhecimento de articulações do podemista para sua reeleição.

ELEIÇÕES 2026

Caso fique fora da presidência da mesa na próxima legislatura, Aurélio não descarta concorrer a deputado nas próximas eleições. “Tenho todas as condições de sair a deputado. Tudo vai depender da decisão do grupo, do prefeito Marcelo e do apoio da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu”, destacou.