Vini Jr. é eleito o melhor do mundo no Globe Soccer Awards em Dubai

Nesta sexta-feira, dia 27, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awars, em Dubai. O atacante do Real Madrid e da seleção Brasileira, foi homenageado na premiação que é conhecida como Dubai D?or, no qual recebeu os prêmios de Melhor do Ano e Melhor Atacante.

Em discurso, o atleta agradeceu ao clube espanhol e os companheiros de equipe:

- Estou muito feliz de receber esse prêmio, estar aqui nessa noite com muitos craques que sempre acompanhei de longe e com muito trabalho consegui chegar no mesmo lugar que eles. Não posso deixar de agradecer o Real Madrid, todos os meus companheiros, e todo mundo que trabalhou comigo para chegar aqui hoje.

Outro momento marcante da premiação esportiva foi quando Cristiano Ronaldo subiu ao palco para receber o prêmio como o melhor jogador em atividade no Oriente Médio e afirmou que o brasileiro merecia ter vencido a premiação da Bola de Ouro em outubro deste ano.

- Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão não são importantes. Quando você merece, você tem que receber.

Quando Vinicius recebeu a honra de melhor do mundo, brincou sobre a fala do jogador portugues:

- Se o Cristiano está falando, eu acredito que eu sou o melhor.

E ainda afirmou:

- Ele é meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio com meus dois ídolos me observando. Isso é uma honra para mim