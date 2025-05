Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, comenta denúncia de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita

Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, que se apresenta no The Noite com Danilo Gentili, concedeu uma entrevista para a Joven Pan nesta terça-feira, dia 6, e comentou sobre a polêmica denúncia de Juliana Oliveira, ex-integrante do programa do SBT, contra Otávio Mesquita.

Questionado sobre o assunto, o músico afirmou que acredita que a ex-colega de trabalho pode até ganhar o processo, mas de resto perderá tudo.

- Ela realmente se incomodou na época e teve respaldo lá do pessoal. Não sei se foi desespero ou se algum advogado foi na orelha dela. Isso no meio artístico queima geral, explicou ele.

Sobre a trajetória de Juliana, Roger ainda comentou:

- Ela era do programa. A gente até brincava: Você é quem tem menos chance de ser demitida daqui. Só que ela parou de ir no The Noite... E os outros programas foram saindo do ar. Então, ela ficou sem emprego.

Depois de comentar o caso, Emilio Surita, que entrevistava Roger, completou:

- É natural. Quando você trabalha com elenco, todo mundo quer um programa, [quer] destaque maior. Quando está há dez anos, fica de saco cheio e quer fazer outra coisa. Mas os outros programas não deram certo. Então, quando ela quis resolver, foi toda essa história aí.