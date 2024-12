Na finlândia, Ana Paula Siebert e Roberto Justus passeiam de trenó com Vicky e Rafaella Justus

Curtindo a neve na europa, Ana Paula Siebert e Roberto Justus levaram as filhas Vicky e Rafaella para um passeio de trenó na Finlândia. O momento em família foi compartilhado nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 27.

Ana Paula também mostrou aos seus seguidores o passeio de trenó puxados por cachorros da raça Husky Siberiano. Eles apareceram interagindo com os cães, depois, mostraram várias fotos e vídeos do divertimento.

Mas nem tudo foi apenas magia, já que logo no começo da viagem, Ana teve a conta do Instagram desativada e preocupou quem a acompanha. Ela se explicou, sem dar muitos detalhes do ocorrido, que parece ter sido um erro da própria plataforma.

Tem muita gente falando: Gente, o que aconteceu com a Ana Paula?. Cada mensagem que a gente recebeu, que estamos escondendo o que aconteceu... Não aconteceu nada comigo, aconteceu com a minha rede social. Estou gravando meu conteúdo, e vou postar depois.