Após fazer sucesso como Rafa em Chiquititas, Felipe Chammas fala sobre carreira na área da aviação

Quem aí se lembra do Rafa de Chiquititas? Felipe Chammas foi o responsável por viver o personagem, e ele deixou a vida discreta um pouquinho de lado para marcar presença na gravação de Geração Chiquititas, um programa que reuniu todo o elenco de 1997.

Durante o evento, Felipe falou da emoção em estar neste reencontro após tantos anos:

- Emocionante. A gente estava conversando sobre isso, nós [elenco], 27 anos depois estamos aqui no lugar de origem, com as mesmas pessoas que a gente gosta, trabalhou e vivenciou. Eu estou emocionadíssimo, estou ansioso.

Emocionado e animado, Felipe analisou o sucesso que Chiquititas fez. Segundo ele, a inocência da produção é um dos fatores:

- Era uma novela infantil e tinha muita inocência. Era uma novela inocente e eu acho que grudou mais por causa disso, porque era bem bacana, passava mensagens boas para as pessoas.

Atualmente, Felipe saiu da carreira artística e embarcou - literalmente - em outra área. Há 18 anos ele é comissário de voo. Durante a conversa, ele contou que tentou até os 20 anos de idade ser ator, mas viu que não surgia nada e seguiu a vida. A sugestão para entrar na aviação surgiu de uma colega da época de Chiquititas:

- Na época da novela, uma colega, hoje é amiga minha, tinha muita amizade com a mãe do Pierre [Bittencourt], e ela foi para lá estudar o espanhol porque ela já era comissária. E aí ela pegou muita amizade com a minha mãe também. E direto, quando a gente voltou para o Brasil, ela ligava para minha mãe e falava, ou às vezes eu atendia ela: Fê, pô, tá trabalhando, não tá... pô, tu já tem espanhol, faz o curso de comissário, você vai gostar, a vida é legal, é bacana. E ela foi me convencendo, foi me convencendo e eu acabei entrando pra aviação.