Última sexta-feira do ano registra congestionamento no sentido litoral

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registrou congestionamento devido ao alto fluxo de veículos em direção ao litoral na última sexta-feira do ano (27).

Na rodovia Imigrantes, o tráfego segue intenso entre os quilômetros 27 e 53, gerando congestionamentos. No sentido São Paulo, a lentidão ocorre entre os quilômetros 62 e 50.

Na rodovia Anchieta, o excesso de veículos causa congestionamento no sentido litoral entre os quilômetros 26 e 31, além do trecho entre os quilômetros 51 e 55. Para quem retorna a São Paulo, também há dificuldades no mesmo trecho devido ao alto volume de carros na estrada.

A previsão de chuva nas vias levou a EcoVias a emitir um alerta para que os motoristas redobrem a atenção e dirijam com cautela.