Letícia Cazarré conta que Maria Guilhermina voltou a ser internada na UTI

Letícia Cazarré contou na última quinta-feira, dia 26, que Maria Guilhermina voltou a ser internada na UTI. A pequena nasceu com uma anomalia rara no coração, conhecida como Ebstein, o que fez com que ela precisasse ficar internada meses após o nascimento. Recentemente, a influenciadora digital comemorou a melhora da filha, que havia diminuído o tempo de uso do respirador mecânico. Agora, a pequena voltou a passar mal e precisou ser levada novamente para o hospital.

Letícia postou uma sequência de Stories atualizando como estava sua filha. O primeiro clique mostrou Maria na ambulância, e sem muitos detalhes, a mãe escreveu:

Rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez.

Pouco tempo depois, ela contou que a pequena precisou ser internada na UTI:

Na nossa família, é assim, o ano só acaba quando termina.

Nesta sexta-feira, dia 27, Cazarré compartilhou como Guilhermina passou a noite e revelou que os médicos estam realizando exames para descobrir o que aconteceu:

Ela passou bem a noite depois de um dia agitado e difícil. Vamos rezar para os exames mostrarem o que está acontecendo.

Vale lembrar que Maria Guilhermina é fruto do casamento de Letícia com Juliano Cazarré. Os dois estão juntos desde 2011 e são pais de seis crianças.