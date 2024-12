Banco de Sangue de Santo André faz apelo por doadores neste fim de ano

O banco de sangue em Santo André GSH lançou neste mês um apelo à população. Segundo a instituição, há uma queda nos estoques sanguíneos durante o fim do ano, o que leva a um estado critíco e de esgotamento dos tipos sanguíneos O- e A-.

Janaína Ferreira, líder de captação do GSH destaca que além da redução nas doações, há a previsão de uma demanda maior na temporada. "Muitas vezes a necessidade é ainda maior em razão dos acidentes nas estradas, apesar do período de festas e férias escolares. Pacientes com anemia falciforme, em tratamento contra o câncer, vítimas de acidentes e aqueles que passarão por cirurgias dependem das bolsas para continuar seus tratamentos", informa.

PARA COLABORAR

São requisitos básicos para doação de sangue: