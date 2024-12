Na reta final do ano, Bruno Montaleone faz balanço de sua carreira: Satisfeito com as oportunidades que agarrei

Ótima!, é dessa forma que Bruno Montaleone define sua carreira em 2024. No ar em Mania de Você, vivendo o personagem Cristiano, o ator se despede do ano satisfeito e grato com todas as oportunidades que agarrou. Além da novela, ele está na última temporada do De Volta aos 15, série disponível na Netflix, e se preparando para o cinema com o filme Homem com H, que conta a trajetória de Ney Matogrosso.

Foi um ano ótimo para a minha carreira! Termino ainda trabalhando e bem satisfeito com as oportunidades que agarrei, declarou.

Aproveitando o clima de Natal, Bruno, de 28 anos de idade, relembrou com carinho e alegria a memória mais marcante que tem pela data e se divertiu com a lembrança:

Com certeza despertar cedo no dia de abrir os presentes. Não satisfeito, acordava todo mundo, porque tínhamos que abrir junto. Então eu basicamente obrigava todo mundo a acordar para abrir os presentes logo (risos).

Além do Natal, o ator também comentou sobre a virada de ano e garantiu que não tem nenhuma superstição, mas gosta de viajar e estar com pessoas especiais ao seu lado:

Acho que como todo mundo, passa uma retrospectiva não só do ano, mas da minha vida até ali. Agradeço por tudo que essa vida me dá e peço proteção pra quem eu amo. Gosto de viajar e de estar com gente querida.

Por fim, Montaleone revelou os seus desejos para 2025 e deu um spoiler do que os fãs podem esperar profissionalmente:

Minha meta é simples: continuar criando, explorando boas oportunidades que me permitam evoluir mais e mais na minha arte e, claro, viver sempre com dignidade e com saúde.

E encerrou:

Para o ano que vem, creio que começamos a gravar Encontrada, continuação da saga Perdida, mas ainda não tenho certeza. E 2025 tem a conclusão do trabalho que ainda vem sendo feito e se estende no próximo ano, Mania de Você.