Júlio Rocha faz suspense sobre projetos futuros e revela o que os fãs podem esperar: - Muitas surpresas

Julio Rocha possui uma longa carreira de sucesso na televisão e agora se dedica a produzir conteúdos para as redes sociais, sem abandonar a profissão como ator. Nos últimos anos, ele se tornou um verdadeiro fenômeno na web, arrancando boas risadas dos seguidores com seus vídeos humorísticos. Agora que 2024 está chegando ao fim, o famoso contou um pouquinho sobre seus planos futuros no âmbito profissional.

Ao ser questionado se ainda possui planos de realizar trabalhos para a televisão, Julio preferiu fazer suspense e revelar apenas que recebe propostas de projetos, frisando que possui um grande amor pelas telinhas, pois foi onde deu início em sua carreira.

- Eu sou cria da TV. Comecei a minha carreira como ator há 30 anos e de lá pra cá muita coisa mudou, menos a minha paixão pelas artes, ele evoluiu, adaptou, mas segue existindo. Sigo com vontade de fazer muitas coisas ainda na minha carreira, apresentar um programa, fazer um personagem diferente de tudo que tenho no meu currículo, dirigir ou produzir algo meu para os streamings. Há conversas e até propostas para projetos, mas ainda é cedo para adiantar alguma coisa.

Em relação às festas de final de ano, conta que seus filhos estão super ansiosos para o Natal. O ator é pai de dois meninos e uma menina com Karoline Kleine.

- Eu amo o clima natalino e já estamos nos preparativos. As crianças já estão ansiosas para a chegada do Papai Noel [risos] e eu nas comidas da ceia.

Por fim, o artista matou um pouquinho da curiosidade dos fãs sobre o que eles podem esperar em relação a seus projetos profissionais para 2025:

- Podem esperar o Júlio Rocha ainda mais presente no digital com conteúdos divertidos, falando sobre família e levando o público a dar boas e sinceras gargalhadas, mas também muitas surpresas podem acontecer ao longo dos próximos doze meses.