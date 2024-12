GCM de São Bernardo recebe novo sistema de rádio

A Prefeitura de São Bernardo entregou ontem um novo sistema de comunicação digital via rádio para a GCM (Guarda Civil Municipal). A implantação da tecnologia demandou investimento de R$ 9 milhões. Denominado Tetra Digital, o novo sistema permite transmissões criptografadas de voz e dados, garantindo segurança da rede de rádio e qualidade de áudio, além de integração com os demais setores de urgência e emergência do município, como Samu, Defesa Civil e Departamento de Trânsito.

A ferramenta conta com quatro equipamentos de repetição e conectividade de alto desempenho (torres de transmissão), instaladas em pontos estratégicos, que cobrirão todo o território do município, além de 262 rádios portáteis, 80 rádios móveis e 18 estações fixas (para as bases da GCM). Além disso, a rede de rádio digital oferece sistema de gravação digital ininterrupta de todas as transmissões, sistema de gerenciamento de emergência, chamadas em grupo e GPS.

Para o prefeito Orlando Morando, a tecnologia tem de ser aliada da segurança urbana para o combate ao crime e a ampliação da sensação de segurança na cidade. “Mais um investimento importante para fortalecer o trabalho da nossa GCM, que tem o segundo maior efetivo do Estado (com 1.038 profissionais, atrás apenas da Capital). Podemos dizer que nossa missão foi cumprida nesses oito anos, deixando a nossa GCM mais moderna, com novos equipamentos, veículos e armamentos, além do efetivo valorizado”, disse o prefeito.

Conforme o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, coronel Carlos Alberto dos Santos, o novo sistema substituirá o rádio analógico em uso há 24 anos pela GCM. “Estamos implementando uma tecnologia que está entre as mais avançados do mundo, o Sistema Tetra Digital, sendo amplamente utilizado na Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Sul. Isso vai facilitar e qualificar o trabalho dos nossos agentes. É um sistema voltado para operações críticas típicas da segurança pública, onde a operação não tolera interferências, comprometimentos ou desligamentos imprevistos”, disse.

INVESTIMENTO

Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo entregou novos coletes de proteção, que dispõem de tecnologia mais segura, e armas semiautomáticas, além da reestruturação das bases e capacitação de agentes. Além disso, está em fase final de obras a Central de Monitoramento no Paço, equipamento que funcionará 24 horas reunindo segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil.