Previsão do tempo indica dia instável no Grande ABC nesta quarta (9)

A quarta-feira (9) será marcada por instabilidade no tempo em toda a região do Grande ABC, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no período da tarde e da noite.



Durante a manhã, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. À tarde e à noite, o tempo segue fechado, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em pontos isolados das sete cidades.



As temperaturas devem variar pouco entre os municípios. Em Santo André, os termômetros oscilam entre 18°C e 25°C. São Bernardo terá mínima de 18°C e máxima de 26°C, sendo o município com maior variação térmica prevista. Já São Caetano, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra terão máxima de 25°C, com mínimas variando entre 18°C e 19°C. Em Ribeirão Pires, os termômetros devem marcar entre 18°C e 25°C.



A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia, exigindo atenção da população para possíveis transtornos causados pelas chuvas.