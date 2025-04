Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida em Mauá

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por volta das 6h17 desta quarta-feira (9) na Avenida Oscar Niemeyer, altura do número 100, em Mauá, no sentido Rodoanel.



De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para atender à ocorrência. A vítima, uma mulher que estava na moto, sofreu escoriações e foi socorrida ao pronto-socorro de convênio.



As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.