Família de Mauá está entre vítimas do acidente de ônibus que matou 41

Uma família de Mauá está entre as vítimas do acidente rodoviário que aconteceu no último sábado (21), na BR116, na altura da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e que deixou 41 mortos.



Segundo informações do G1, mãe, pai e uma bebê de 1 ano que moravam na cidade do Grande ABC morreram no acidente.



Josinaldo Pereira, Bianca de Jesus Ferreira e filha deles, Valentina de Jesus Pereira, teriam saído de São Paulo com destino à cidade de Ipiauí, onde iriam passar as festas de fim de ano com a família de Bianca. O ônibus em que estavam saiu da Rodoviária do Tietê e tinha como destino final Elísio Medrado, município que fica a 230 km de Salvador.



Nas redes sociais, ficaram registradas imagens do aniversário de 1 ano de Valentina, com o tema de Moana (princesa da Disney).



Ainda de acordo com o G1, Josinaldo e Bianca eram casados desde janeiro de 2020, sendo que ele trabalhava em uma empresa de engenharia. A família de Bianca é da Bahia, e a de Josinaldo, de Pernambuco.



No acidente ocorrido no sábado, um bloco de granito teria se soltado de uma carreta e se chocado com o ônibus. Após a batida, o ônibus pegou fogo. Um carro que vinha atrás do coletivo também se envolveu no acidente.



O número de vítimas fatais do acidente incialmente era de 38 pessoas, mas foi atualizado no domingo para 41. O motorista da carreta de onde teria caído o bloco de granito está foragido, segundo a polícia. Ele teve a carteira de habilitação apreendida em 2022 por se negar a soprar o bafômetro ao ser abordado durante uma operação da Lei Seca.