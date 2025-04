Princípio de incêndio atinge indústria em Diadema

Um princípio de incêndio atingiu uma indústria na Avenida Fagundes de Oliveira, no bairro Piraporinha, em Diadema, por volta das 22h39 desta terça-feira (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, foram informados de que brigadistas da própria empresa conseguiram conter as chamas.

Não houve necessidade de intervenção dos agentes, e ninguém ficou ferido.

Acidente em Mauá

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por volta das 6h17 desta quarta-feira (9) na Avenida Oscar Niemeyer, altura do número 100, em Mauá, no sentido Rodoanel.

De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para atender à ocorrência. A vítima, uma mulher que estava na moto, sofreu escoriações e foi socorrida ao pronto-socorro de convênio.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima