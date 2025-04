Falha mecânica: Motociclista morre após colisão na Avenida dos Estados

Um homem de 43 anos morreu na manhã de quinta-feira (3) após bater a motocicleta que conduzia na traseira de um carro na Avenida dos Estados, em Santo André.

Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o automóvel sofreu uma falha mecânica e desligou repentinamente. Pouco depois, o motociclista colidiu contra o veículo. A motorista, de 32 anos, passou mal e recebeu atendimento de funcionários de uma empresa próxima.

O homem chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), mas não resistiu. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial de Santo André, que solicitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

