Equipe de Ribeirão Pires é campeã do 1º Paulista 70+

Um clube de futebol de Ribeirão Pires fez história no início do mês em uma iniciativa inusitada. O time Horder foi o campeão do primeiro Torneio Paulista para equipes formadas somente por jogadores maiores de 70 anos.

A competição, realizada no Centro de Treinamento da Barra Funda, casa do São Paulo, contou com a participação de equipes de destaque como Pinheiros, Juventus, Ypiranga, Cooper, Nippon e Jaraguá, além do próprio São Paulo, que foi derrotado pelo Horder na grande final.

Criado como uma alternativa para jogadores veteranos que desejavam continuar competindo, o time nasceu há dez anos, a partir da iniciativa de Augusto Liochi, hoje com 83 anos.

“Percebi que muitos jogadores que atuavam comigo no passado, no futebol de campo, já não tinham mais espaço nos torneios para pessoas com mais de 60 anos. Foi aí que resolvi criar o Horder, juntando atletas experientes de Ribeirão Pires e do Grande ABC”, conta.

Desde a sua fundação, o Horder ganhou notoriedade, que rendeu convites para amistosos contra clubes tradicionais, como o São Paulo, que reconheceu o comprometimento da equipe e a incluiu em eventos e competições.

“Tudo começou com amistosos na categoria 60+, e fomos crescendo com o tempo. Conseguimos algo incrível: derrotar clubes com estrutura profissional e tradição no esporte”, explica Liochi.

De acordo com o fudadodor do clube, o Horder já tem planos de participar de novas competições na temporada 2025.