Bortoleto lamenta abandono no GP de Miami de F-1 e admite que não tinha condição de pontuar

Um dia após a empolgação com sua melhor posição no grid, Gabriel Bortoleto viveu um amargo GP de Miami. O piloto brasileiro abandonou na 33ª volta em uma corrida que, na sua avaliação, poderia sustentar a 13ª colocação da largada, ainda sem conseguir somar seu primeiro ponto na Fórmula 1.

"Era uma corrida que, sendo bem sincero, não dava para pontuar. O Top 10 é bem sólido. Mas dava para acabar em 13º. Acho que a gente tinha um bom ritmo pra estabilizar ali atrás do (Esteban) Ocon", analisou o brasileiro em entrevista à Band. Pelas regras da F-1, pontuam no campeonato apenas os pilotos que terminam entre os 10 primeiros colocados da prova.

Esse era o objetivo de Bortoleto nesta sexta etapa da temporada, em sua estreia no circuito de Miami. No sábado, ele apresentou bom ritmo ao longo do treino classificatório, a ponto de alcançar o 13º lugar no grid, sua melhor posição de largada em seu ano de estreia na categoria. Chegou a ser mais rápido que o alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro na equipe Sauber.

Na corrida deste domingo, o brasileiro fez boa largada. Sustentou sua posição e até flertou com o 12º posto. Mas um problema técnico encerrou de forma precoce sua participação na prova.

"Me comunicaram que foi um problema na bomba de combustível. Eu não sei ainda exatamente, porque não tive tempo de analisar. Mas é isso, falhou. Não tinha mais potência, tive que parar na pista, estava tudo falhando", contou o brasileiro.

Ele volta à pista daqui a duas semanas para disputar o GP de Emilia-Romagna, entre os dias 16 e 18 deste mês.