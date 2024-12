ANP: servidora Patrícia Baran assume interinamente diretoria-geral

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta segunda-feira, 23, que a servidora Patrícia Baran assume interinamente a diretoria-geral do órgão regulador a partir desta segunda. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado o nome de Artur Watt Neto como indicado para assumir o comando da ANP.

Baran assume a vaga deixada por Rodolfo Saboia, que teve mandato de quatro anos encerrado ontem, domingo. Ela atuava como superintendente de Infraestrutura e Movimentação da ANP e ficará na diretoria-geral até a aprovação do nome de Watt Neto pelo Senado Federal.

O indicado pelo presidente é procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU) e consultor jurídico da estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA). Outro indicado por Lula à ANP, que precisará ser aprovado pelo Senado, é Pietro Mendes - atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME).

Ele foi nomeado para a diretoria 4 da agência, que vem sendo ocupada por interinos desde dezembro do ano passado. Mendes estava também cotado para assumir a chefia do órgão. Como mostrou o Broadcast, a indicação de Artur Watt Neto foi feita por influência do senador Otto Alencar (PSD-BA).