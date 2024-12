Novo boletim médico de Gusttavo Lima revela atual estado de saúde do cantor

Gusttavo Lima está internado desde o último sábado, dia 21, no Hospital Vila Nova Star em decorrência de um quadro de dor abdominal. Na tarde desta segunda-feira, dia 23, um novo boletim médico do cantor revela o atual estado de saúde do cantor.

No comunicado, os médicos Paulo Marcelo Gehm Hoff, diretor clínico do hospital, e Daniel Favarão Del Negro, diretor geral da casa de saúde, informam que ele está estável e deve ter alta nas próximas 48 horas.

Confira o boletim médico na íntegra:

O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D?Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas. O caso está sendo acompanhado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar.